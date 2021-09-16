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نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:40 م
نوران جوهر
نوران جوهر
الفجر الرياضي

تأهلت لاعبة أندية وادى دجلة "نوران جوهر" المصنفة الثانية على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش لنهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش2021 بعد فوزها على نظيرتها الأمريكية "أماندا صبحي" المصنفة الخامسة عالميًا على مستوى العالم، حيث استمرت المباراة (28) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3-0) بواقع نقاط (11/9) (11/2) (11/7).

كما أكدت نوران جوهر أنها سعيدة بتأهلها للمباراة النهائية وانها مستعدة استعداد تام للمباراة القادمة، كما أشارت أن أماندا ليست بالمنافس الهين وإقتناص الفوز منها صعب.

الجدير بالذكر أن التقت اللاعبتين في مباراة دور النصف نهائي ببطولة الجونة المفتوحة للاسكواش التي استضافتها مدينة الجونة خلال العام الحالي في مباراة قوية استمرت لثلاثة أشواط وانتهت بفوز الدجلاوية نوران جوهر.

وتعد هذه النسخة من بطولة مصر الدولية للاسكواش هي الثالثة على التوالي وتقام بمنطقة سفح الأهرامات وقد بدأت يوم الجمعة 10 سبتمبر وسوف تستمر حتي يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار وتشهد البطولة مشاركة 96 لاعباً ولاعبة ويبلغ مجموع جوائزها 295 ألف دولار لفئة النساء ومثلهم للرجال.

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نوران جوهر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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