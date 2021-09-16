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نقيب المحامين: قرار المجلس بشأن المعاشات خطوة محترمة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:43 م
رجائي عطية
رجائي عطية
آيات عامر
علق رجائي عطية نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، على الخطوة التي اتخذها مجلس نقابة المحامين بشأن قواعد صرف المعاش، واصفًا إياها بالخطوة المحترمة والرائعة في تطبيق صحيح القانون والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى.

وقال نقيب المحامين: "خطونا خطوة محترمة ورائعة في تطبيق صحيح القانون والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى، والآن علينا خطوة أصعب وأهم نحو قيام النقابة العامة والنقابات الفرعية، بواجبها نحو تحمل عبء الإثبات وعمل تنقية حقيقية للجداول من غير المشتغلين بدلًا من التنقية الزائفة المشوبة بالفساد والزيغ وفتح ابواب التربح الخلفية على مصراعيها التي كانت موجودة".

الجدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين، عقد ظهر اليوم، اجتماعًا بناء على دعوة النقيب العام، بمقره بمبنى النقابة، وذلك للتصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.

وترأس الاجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب، وأغلبية السادة الأعضاء، حيث بلغ الحضور 24 عضوًا، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة.
وأعلن نقيب المحامين، عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون المحاماة.

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رجائـي عطية المعاشات المحامين

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