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إبراهيم عيسى: "الإخوان" تروج شائعات مغلوطة عن الدين

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:44 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم يتكلم عن رؤية لتجديد الدين، ويؤكد على أن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني ليس من منطلق حضاري أو فكري أو ثقافي وإنما من منطلق ديني يلزم بالتغيير.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن حسن البنا وراء ظهور التيارات الإسلامية في مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد رئيس مصري علماني نادى بفصل الدين عن الدولة، لافتًا إلى أن جماعة الاخوان يتعاملون بالتشويش والطعن والهجوم على الأفكار المتجددة وأفكار الدولة المتنورة، فضلًا عن أنها تعتبر نفسها حامية للاسلام وممثلة له.

وتابع أن الدين لاعب أساسي في وجدان المجتمع المصري منذ فترة زمنية طويلة، وتسود حالات التعايش الحضاري بين جميع الأديان في مصر، مؤكدًا أن الاخوان تنفخ في النيران وتروج شائعات مغلوطة عن الدين.

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شائعات الدين الاخوان ابرهيم عيسى

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