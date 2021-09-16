التنمية المحلية: ضخ 337 مليار جنيه في بورسعيد يدل على نجاح رهان الدولة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن ضخ 337 مليار جنيه خلال 7 سنوات في بورسعيد، يدل على أن الدولة كانت صائبة في الرهان على هذه المنطقة، وذلك لأنها تتمتع بتنوع مجالات التنمية، ومنها حقول الغاز الطبيعي وأربع مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد وكبرى المناطق العالمية والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 69 كيلو متر للصناعات الخفيفة والمتوسطة وتضم ميناء بحري بطول 4.7 كيلو متر.



وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بورسعيد تعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستيً وصناعيا لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل.



وتابع خالد قاسم، أن وزير التنمية المحلية خلال مؤتمر "شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية"، قال إن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع للصناعة يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والقومي وآليات استهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار داخل مصر، لافتا إلى أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتمركز حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي والارتقاء بمستوى الدخل.

