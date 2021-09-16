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شاب يروي تجربته مع الإدمان: الأصدقاء والفضول أخطر الأسباب (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:47 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
روى أحد الشباب المدمنين على تعاطي المخدرات تفاصيل إدمانه قائلا: صديقي دفعني في طريق التعاطي تدريجا حتى بدأت وكنت أظن أنني أستطيع الإقلاع وقتما أشاء، لكن عندما حاولت اكتشفت عدم قدرتي على ترك المخدرات.

وأضاف، خلال تقرير تلفزيوني ببرنامج "حقائق وأسرار"ـ الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، أنه بعدما أصبحت مدمنا أصبح يحدث لي تشنجات، وفقدان للوعي، وعدم تذكر الأشياء، وغالبا ما استيقظ منهمك دون بذل أي مجهود، معلقا: "بيخليك عندك حالة اكتئاب، وبدأت وعمري 15 سنة، وفي اليوم بصرف 450 جنيه على المخدرات ولما بيكونش معايا كنت أسرق".

وروى شاب آخر أن صديقه ظل يلح عليه بتجربة تعاطي المخدرات مرة تلو الأخرى حتى أقنعه بتعاطيها باستمرار، مضيفا عند أتعاطى المخدر أشعر بحالة عجيبة تجعلني نشيطا وسعيدا لكن بعد زوال المفعول يختلف الأمر وأشعر بألم شديد في البطن والأطراف وزغللة في العين مع التقيؤ، ولا استطيع السير أو الخروج من المنزل.

ونصح المدمن، الشباب بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من المخدرات حتى لو عن طريق التجربة، للحفاظ على انفسهم وصحتهم من الهلاك: "اللي بيشرب مرة بتجر مرة تانية لغاية ما يبقى مدمن".

الكلمات المفتاحية

مخدرات تجربة ادمان

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