الترامادول فيه سم قاتل.. أستاذ سموم يحذر: يسبب العقم والتخلف العقلي (فيديو)

كشف الدكتور نبيل عبدالمقصود أستاذ السموم بطب قصر العيني مدير قصر الفرنساوي الأسبق، علاقة مسكن الألم"الترامادول" بسرعة القذف، موضحا أنه عند تناول حبة من الترامادول، ستعالج سرعة القذف لكن ستزيد الجرعة مع الوقت، وتؤدي إلى قتل الحيوانات المنوية، وتسبب نوع من العقم ينتج عنه عدم القدرة على تخصيب البويضة وتشوه الجنين وإصابته بتخلف عقلي.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشكلة تكمن في استخدام بعض الأدوية في أغراض مختلفة غير المخصصة لها، موضحا أن الأدوية صنعت بجرعات معنية لعلاج أمراض أو أعراض طبية، لكن عند استخدامها لغير أغراضها تتحول إلى سموم.



وتابع أستاذ السموم بطب قصر العيني أنه هناك أشخاص يروجون - عن قصد - لاستخدام الأدوية كمخدرات، من أجل تدمير الشباب المصري، مضيفا أن مشكلة المتعاطي أنه يعتقد عدم شعور الآخرين بسر تعاطيه المخدرات ولكن في الحقيقة كل من حوله يعلمون حقيقته بمجرد التعامل المباشر معه.

