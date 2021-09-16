لهذا السبب.. تامر أمين يتقدم ببلاغ على الهواء لوزارة الداخلية (فيديو)

تقدم الإعلامي تامر أمين، ببلاغ على الهواء مباشرة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، بسبب من يسيرون في الحارات المرورية الشمال ببطء في الطرق السريعة أو المحور أو الطريق الدائري.



وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الخميس: "أنا بتجنن من الناس التي تسير في الطرق السريعة في الحارات الشمال ببطيء، أنا معايا رخصة دولية، بره هذا الامر يعتبر مخالفة ويتم رصد من يقوم بها".



وأضاف الحارة الشمال معمولة للسير سريعًا على الطرق السريعة، واللي عايز يمشي يا واش يا واش يا مرجيحة وسوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق يبعد عنها لأنها قد تسبب حوادث مرورية، هذا السير يؤدي إلى خنق الطريق لأن هذه المسافة الوحيدة للسرعة، تقوم أنت تنيمها وتبقى عملت كثافة مرورية بدون لازمة".



وتابع "فيه حد ابن حلال اعرفه بس، نصح اللي سوقته نص نص واللي لسة متعلم سواقة والبنات الجديدة اللي ميعرفوش يسوقوا أوي، اللي ميعرفش يسوق نصحوه بدل ما يمشي في نص الطريق امشي على الشمال علشان تبقى لازق في الرصيف وتبقى حمياك واللي وراك بقى يولع".



واستطرد "إحنا نأخذ المحور في ساعتين ونص علشان احنا ماشين على سرعة 30 كيلو متر، بس انا فضلت ماشي ورائه وقاعد اكلكس لغاية ما كفرته في عيشته، انا رخم أوي في السواقة، وعلشان كده لازم تكون فيه قوانين والرداد يرصد هذا".