إبراهيم عيسى: مصر ستشهد قفزة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال 5 سنوات

قال الاعلامي ابراهيم عيسى، إن حقوق الانسان شاملة لا تتجزأ ولا تخصص، والدفاع عنها عمل عظيم وشجاع، لافتًأ إلى أن الدول والمؤسسات الداعمة لحقوق الانسان تستحق الاحترام والاشادة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مصر ستشهد قفزة كبيرة في ملف حقوق الانسان خلال الخمس سنوات القادمة، قائلا "أن العمى السياسي والعاطفي يعطل كثيرًا من الرؤية الحقيقة ويؤدي إلى التأويل والتفسير المغلوط للحقائق".



وأوضح ابراهيم عيسى، أن الحقوقيون يعطون الأولوية في حقوق الانسان للممارسات السياسية أو النخبة السياسية على وجه الخصوص، مؤكدًا أن جماعة الاخوان ترى أن تجديد الخطاب الديني فكرة حكومية، متابعًا أن المواجهات الأمنية أضعفت جماعة الإخوان، لكن المواجهات الفكرية كفيلة بالقضاء عليهم.