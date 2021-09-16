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براءة الفنان أحمد فلوكس من تهمة إزعاج رجل أعمال

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 10:18 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
مي مرسي

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، ببراءة الفنان أحمد فلوكس، من تهمة إزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه.

وأعلن فلوكس في منشور له عبر حسابه الرسمي، أن القضاء حكم له بالبراءة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "إزعاج رجل أعمال"، مشيرًا إلى أنه يشكر القضاء المصري على عدالته، ويحمد الله أنه جاء له بحقه.

وكتب«فلوكس»، معلقًا على صورة من حكم المحكمة:«بسم الله الرحمن الرحيم.. رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم.. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال».

وتابع: «براءة ورفض الدعوة.. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي.. وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع».

وأكمل: «أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت.. أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رايته طيلة السنتين... ربنا كبير».

تعود تفاصيل الواقعة عقب تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامي وتيسير إبراهيم المحامي وحسني إمام المحامي، بلاغًا ضد الفنان حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، واتهمه بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، وقذف المجني عليه بطريق التليفون.

وبإحالة المتهم قضت المحكمة غيابيا، بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وكفالة 200 جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمتين للارتباط، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدين مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومصروفات الدعوى المدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

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