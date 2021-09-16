هل تعرضت صفقة الأهلي الجديدة لإصابة مزمنة؟





كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة إصابة الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الجديد، بإصابة مزمنة.





تاو يغيب عن الأهلي شهر للإصابة





وتأكد غياب تاو عن النادي الأهلي، لمدة شهر تقريبًا بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الضامة أثناء تواجده مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن ما تردد عن إصابة اللاعب بشكل مزمن، غير صحيح على الإطلاق، وأنه إصابته جاءت نتيجة تحامله على نفسه.





وتابع: "اللاعب لا يعاني من أي إصابات مزمنة على الإطلاق، وتواجد مع العديد من الأندية وأجرى كشوفات طبية، فكيف يكون لديه إصابة مزمنة ويخوض كل هذا العدد من المباريات".





"الأهلي يعلن التعاقد مع تاو"





وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم مقبلة، لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



