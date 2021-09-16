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توتنهام يتعادل أمام رين في دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 10:01 م
توتنهام
توتنهام
وكالات
تعادل توتنهام الإنجليزي مع مضيفه رين الفرنسي 2-2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 11 عن طريق هدف سجله لويك بادي لاعب رين بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يدرك تايت فلافيان التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 23.

وتقدم رين في النتيجة عن طريق غايتان لابورد في الدقيقة 72، لكن الدنماركي بيير إيميل هويبرغ سجل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 76.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها فاز فيتيس أرنهيم الهولندي على مورا السلوفيني 2-0.

وفي المجموعة السادسة، فاز كوبنهاغن الدنماركي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3-1، فيما تغلب باوك سالونيكي اليوناني على مضيفه لينكولن ريد امبس من جبل طارق 2-0.

ولحساب المجموعة الثانية، فاز جينت البلجيكي على فلورا تالين الإستوني 1-0، فيما تقام مباراة أخرى من تلك المجموعة بين أنورثوسيس القبرصي وبارتيزان بلغراد الصربي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وفي المجموعة السابعة خيم التعادل السلبي على مواجهة كارباخ الأذربيجاني وضيفه بازل السويسري، فيما كانت مباريات المجموعة قد افتتحت في وقت سابق من اليوم الخميس، بتعادل سلبي آخر بين كيرات ألماتي الكازاخي وأومونيا نيقوسيا القبرصي.

وفي المجموعة الأولى، فاز لاسك لينز النمساوي على هلسنكي الفنلندي 2-0.

وفي المجموعة الخامسة فاز سلافيا براغ التشيكي على يونيون برلين الألماني 3-1.

يذكر أن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم هي مسابقة ثالثة ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سنوياً بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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وري أبطال أوروبا رياضة توتنهام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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