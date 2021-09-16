Advertisements

مكتبة الإسكندرية تشارك في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:18 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مي مرسي

تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشر، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021 في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

يحيي الحفلات داخل بيت السناري فرق الروضة ونور النبي ﷺ وأعلام المصطفى والأبرار ومولاي وراشي للألحان القبطية من مصر، وكورال العائلة المقدسة ودنقلا من السودان، وصدى الشام من سوريا، بالإضافة إلى فرق من فلسطين والأردن واليمن.

تُقدم العروض تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، وتركز على إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة؛ التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان (المحبة- التسامح- السلام).

وقد أشار الدكتور انتصار عبد الفتاح؛ رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية إلى أهمية ودور المهرجان في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

جدير بالذكر أنه سيتم عرض فعاليات المهرجان في الفترة من 18 وحتى 24 سبتمبر داخل القلعة، وقبة الغورى، ومسرح ساحة الهناجر، وحديقة الحرية، وبيت السنارى، والمتحف القبطي "مجمع الأديان" الذي ستقام به فعاليات ملتقى الأديان، ويُشارك في المهرجان 33 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، فضلًا عن الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان، ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، بالإضافة لمشاركة خاصة للفرق السورية المقيمة في مصر، فيما ستكون الأردن ضيف شرف المهرجان هذا العام.

الكلمات المفتاحية

مكتبة الإسكندرية اخبار الفجر الفني آلفجر

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

قائمة المستبعدين من الأهلي عن كأس السوبر

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد رحيل جنش .. قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء طلائع الجيش بكأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من الكارثة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 12 ساعة

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

انطلاق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية السبت المقبل

مهرجان سماع للإنشاد الديني ينطلق غدا في دورته الـ11

اليوم.. انطلاق مهرجان سماع للإنشاد الدينى فى دورته الـ 11

بمشاركة أكثر من 20 دولة.. تفاصيل مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

تعرف على تفاصيل مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية

انطلاق الدورة السادسة لملتقى الأديان "هنا نصلي معاً"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

11:06 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements