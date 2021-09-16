مكتبة الإسكندرية تشارك في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية



تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشر، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021 في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.



يحيي الحفلات داخل بيت السناري فرق الروضة ونور النبي ﷺ وأعلام المصطفى والأبرار ومولاي وراشي للألحان القبطية من مصر، وكورال العائلة المقدسة ودنقلا من السودان، وصدى الشام من سوريا، بالإضافة إلى فرق من فلسطين والأردن واليمن.



تُقدم العروض تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، وتركز على إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة؛ التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان (المحبة- التسامح- السلام).



وقد أشار الدكتور انتصار عبد الفتاح؛ رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية إلى أهمية ودور المهرجان في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.



جدير بالذكر أنه سيتم عرض فعاليات المهرجان في الفترة من 18 وحتى 24 سبتمبر داخل القلعة، وقبة الغورى، ومسرح ساحة الهناجر، وحديقة الحرية، وبيت السنارى، والمتحف القبطي "مجمع الأديان" الذي ستقام به فعاليات ملتقى الأديان، ويُشارك في المهرجان 33 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، فضلًا عن الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان، ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، بالإضافة لمشاركة خاصة للفرق السورية المقيمة في مصر، فيما ستكون الأردن ضيف شرف المهرجان هذا العام.