خاص - الإسماعيلي يخطف "فراري" فلسطين من قلب أهلي مدينة نصر









نجح مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنه الفنية برئاسة علي أبوجريشه في التعاقد مع الفلسطيني وسام سلامة الشهير بـ "شاكيري" صانع ألعاب نادي الهلال والمنتخب الأوليمبي والشباب الفلسطيني مواليد ٢٠٠١ لمدة خمس مواسم في صفقه انتقال حر.





تاريخ شاكيري الإسماعيلي الجديد









الموهبة الفلسطينية تعد أحد أفضل المواهب الحالية في آسيا تحت ٢١ سنة بل إن هذا اللاعب الملقب بالفراري وشاكيري والتي يمتلك إمكانيات فنية ومهارية وتهديفية وسرعات ومرونة فائقة عالية.













جدير بالذكر أن وسام سلامة كان شبه مقيم مع فريق ٢٠٠١ والذي يقوده فنيا عمرو أنور هذا الموسم داخل أروقة النادي الأهلي بمدينه نصر بل إنه قد وقع في يناير الماضي للأحمر إلا أن تأخره في الحصول علي الجنسية المصرية نظرا لكون والدته مصرية أفسدت فكرة قيده في قائمة فريق الأهلي الذي كان يدربه ياسر رضوان وقتها.





ومع بداية فترة الاعداد الحالية حصل النجم الفلسطيني الصاعد علي الجنسية المصرية بل إن لوائح اتحاد الكرة المصري سمحت للفلسطنيين بالقيد ضمن قوائم الفرق كمصريين ولكن مع تأخر خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في الحصول علي توقيع اللاعب ومن ثم قيده في قائمة الفريق الثانية بسبب رفض بيبو دخول وكلاء لاعبين في صفقه انتقاله للأحمر.





حيث أن مسؤولي الدراويش كانوا يتابعون اللاعب مع منتخب بلاده الأوليمبي في مباراه ودية مع الفريق الأول بالاسماعيلي مؤخرا وكذلك مشاهدتهم لعدد من المباريات الدوليه والمحليه للاعب قرروا الاتصال باللاعب المتعايش داخل النادي الاهلي بمقره بمدينه نصر واقنعوه بالتوقيع لناديهم.









وكان الثنائي ابوطالب العيسوي المدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي ومكتشف النجوم وعاطف عبدالعزيز مدرب فريق الشباب وبالتواصل مع علي ابوجريشه وابن شقيقه محمد صلاح ابوحريشه الدور الأكبر في خطف تلك الصفقه المميزه من داخل قلب مقر قطاع الناشئين بالاهلي والذي يقوده حاليا التشيكي بروكتش والذي كان داعم وقريب بشكل كبير من الموهبه الفلسطينيه الشابة.



