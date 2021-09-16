Advertisements

خاص - الإسماعيلي يخطف "فراري" فلسطين من قلب أهلي مدينة نصر

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 10:09 م
شاكيري الاسماعيلي
شاكيري الاسماعيلي
محمد زويد


نجح مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنه الفنية برئاسة علي أبوجريشه في التعاقد مع الفلسطيني وسام سلامة الشهير بـ "شاكيري" صانع ألعاب نادي الهلال والمنتخب الأوليمبي والشباب الفلسطيني  مواليد ٢٠٠١  لمدة خمس مواسم في صفقه انتقال حر. 

تاريخ شاكيري الإسماعيلي الجديد 


الموهبة الفلسطينية تعد أحد أفضل المواهب الحالية في آسيا تحت ٢١ سنة بل إن هذا اللاعب الملقب بالفراري وشاكيري والتي يمتلك إمكانيات فنية ومهارية وتهديفية وسرعات ومرونة فائقة عالية. 

No description available.


جدير بالذكر أن وسام سلامة كان شبه مقيم مع فريق ٢٠٠١ والذي يقوده فنيا عمرو أنور هذا الموسم داخل أروقة النادي الأهلي بمدينه نصر بل إنه قد وقع في يناير الماضي للأحمر إلا أن تأخره في الحصول علي الجنسية المصرية نظرا لكون والدته مصرية أفسدت فكرة قيده في قائمة فريق الأهلي الذي كان يدربه ياسر رضوان وقتها.

ومع بداية فترة الاعداد الحالية حصل النجم الفلسطيني الصاعد علي الجنسية المصرية بل إن لوائح اتحاد الكرة المصري سمحت للفلسطنيين بالقيد ضمن قوائم الفرق كمصريين ولكن مع تأخر خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في الحصول علي توقيع اللاعب ومن ثم قيده في قائمة الفريق الثانية بسبب رفض بيبو دخول وكلاء لاعبين في صفقه انتقاله للأحمر.

حيث أن مسؤولي الدراويش كانوا يتابعون اللاعب مع منتخب بلاده الأوليمبي في مباراه ودية مع الفريق الأول بالاسماعيلي مؤخرا وكذلك مشاهدتهم لعدد من المباريات الدوليه والمحليه للاعب قرروا الاتصال باللاعب المتعايش داخل النادي الاهلي بمقره بمدينه نصر واقنعوه بالتوقيع لناديهم.

No description available.

وكان الثنائي ابوطالب العيسوي المدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي ومكتشف النجوم وعاطف عبدالعزيز مدرب فريق الشباب وبالتواصل مع علي ابوجريشه وابن شقيقه محمد صلاح ابوحريشه الدور الأكبر في خطف تلك  الصفقه المميزه من داخل قلب مقر قطاع الناشئين بالاهلي والذي يقوده حاليا التشيكي بروكتش والذي كان داعم وقريب بشكل كبير من الموهبه الفلسطينيه الشابة.

الكلمات المفتاحية

شاكيري الاسماعيلي رياضة اخبار الاسماعيلي

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الشحات يقود الأهلي للفوز على المقاولون وديا قبل موقعة السوبر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة تضرب نجم الأهلي قبل كأس السوبر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 10 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من الكارثة

منذ ساعة و نصف

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

هل تعرضت صفقة الأهلي الجديدة لإصابة مزمنة؟

منذ 35 دقيقة

نجم الأهلي يتمسك بالانتقال إلى بيراميدز ويرفض فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 20 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أبوجريشة عن قرار لاعبي شمال إفريقيا: يقتل المواهب والدوري والمنتخب

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع نجم فلسطيني جديد لمدة 5 مواسم (صورة)

نجوم فلسطينين سبقوا "حمدان والسلمي" في الملاعب المصرية (تقرير)

الأوليمبي السكندري.. من ماض عريق إلى عالم المظاليم

نجوم × رمضان (7).. أبوجريشة يقود الإسماعيلي لإسقاط الترجي في عقر داره والتأهل للنهائي الإفريقي

حسني عبدربه: الإسماعيلي يفتقد للعين التي تكتشف الموهوبين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

09:06 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements