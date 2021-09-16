المطرب الشعبي أحمد العيسوى يطرح أحدث أغنياته "شوية أندال"

قام الفنان الشعبى أحمد العيسوى بتصوير أحدث اغنياته شوية أندال والتي سيتم طرحها على اليوتيوب الثلاثاء القادم.



وتقول كلمات الأغنية الآتي: " لا افترى ولا كتر مال.. ده عند فى شوية اندال.. قلوا معايا بأصلهم.. وافتكروا بالاموال يقدروا يهزوا الرجال ويجوا على عمهم".



الأغنية من كلمات عاطف صادق والحان منعم وتوزيع أشرف البرنس والكليب من اخراج محمد مصطفى وانتاج فاينل تاتش للانتاج الفني.



الجدير بالذكر أن الفنان أحمد العيسوى يعيش فترة نشاط فنى هذه الفترة ويستعد لطرح أكثر من أغنية بألوان مختلفة تعويض. لجمهوره الحبيب عن فترة الغياب بسبب جائحة كورونا