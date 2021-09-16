مهرجان جرش في دورته الـ35 يواجه الكورونا بالفرح والشعر والموسيقى





بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة الكورونا التي أسكتت صوت الموسيقى وأوقفت حركة المسارح يعود مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته ال35 ليواجه الكورونا بالفرح والشعر والموسيقى.



المهرجان الذي يقام برعاية ملكية سامية وشعار ( جرش مزينة بالفرح ) سيفتتح فعاليته بتاريخ 22 الجاري..بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية، وستحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة المصرية الدكتوره إيناس عبد الدايم.



وبعد مراسم الافتتاح الرسمية..ستصدح الفنانة اللبنانية ماجده الرومي بصوتها القادم من لبنان لتزين مدرجات المدينة العريقة وتطرب الحضور بأجمل الأغاني التي يحفظها الجمهور العربي والأردني عن ظهر قلب.



وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن برنامج المهرجان الثقافية والفنيه أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة في مقر إدارة المهرجان قائلا: يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة.



كما يتميز المهرجان أيضا بعودة الفرق العالمية إلى مسارح المدينة الأثرية بعد غياب فمن اليونان ( الفرقة اليونانية للفنون الشعبية)،إلى جانب فرقة الفنون الشعبية الأذربيجانية وتشارك كوريا الجنوبية أيضا بفرقة ( b boy ) ومن مصر سيكون هنالك عرض مميز لفرقة أوبرا القاهرة للفنون الشعبية.





وأضاف سماوي قائلا:" هذا العام لدينا 40 فرقة أردنية من كافة المناطق و70 فنانا اردنيا منهم: عمر العبدلات، ونداء شرارة،وسهير عودة، ومكادي نحاس،وجهاد سركيسو،وحسين السلمان،وأسامة جبور و300 موسيقي،إلى جانب حضور نجوم عرب كبار كالسيدة ماجده الرومي، والمطرب السوري جورج وسوف، والفنانة اللبنانية نجوى كرم،والفنان السوري حسين الديك، ومن العراق الفنان سيف نبيل.





ولفت سماوي إلى اهتمام إدارة المهرجان ببرامج الأطفال مما سيشجع العائلة الأردنية على حضور فعاليات المهرجان التي ستكون مجانية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية وتشجيعا للفنان الأردني، وحتى تذاكر الحفلات الفنية للنجوم ستكون بأسعار رمزية. لأن هدفنا في مهرجان ليس ربحيا بل نحن نهدف لنشر الثقافة والفنون الراقية وإعادة الفرح لمدرجات المدينة الأثرية.



وتطرق مدير المهرجان ايمن سماوي للحديث عن الفعاليات الثقافية قائلا:"لقد دعونا هذا العام ما يزيد عن 270 شاعرا وأديبا من مختلف الدول العربية ليشاركوا ضمن فعالياتنا الثقافية بأمسيات شعرية وقراءات نقدية أدبية،ومن أهم الأسماء،أحمد الشهاوي (مصر)،وبروين حبيب (البحرين )،وزاهي وهبي( لبنان)،ومأمون النطاح (العراق)،وسيكون هناك أيضا ملتقى جرش النقدي للدراما العربية بمشاركة نجوم الدراما من مصر الفنانة صابرين، ومن الكويت داود حسين، ومن لبنان تقلا شمعون،ومن الأردن نادره عمران وزهير النوباني".



وأشار إلى أن فعاليات المهرجان ستمتد لتاريخ الثاني من أكتوبر المقبل بفعاليات فنية وثقافية ترفيهية تتضمن معارض ومسابقات ثقافية وألعاب وكرنفالات للأطفال والأسرة ليأتي هذا المهرجان ليبث الفرح والبهجة في نفوس من يحضره.



وأكدت الإعلامية رُلى الهباهبة بعد لقائها مع مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون إلى أن عودة المهرجان هذا العام ببرنامج ثري وغني بفعاليات منوعة وأسماء كبيرة خلال ظروف جائحة الكورونا والمعوقات التي يواجهها المنظمون بالتزام ببرتوكولات التباعد والمحافظة على سلامة المشاركين، دليل على عمل مكثف وجهد كبير من إدارة المهرجان بكافة طواقمها وفي وقت قصير. لعودة الحياة لمدرجات مدينة عريقة ومهرجان كبير يقدم بإسم الأردن " الثقافة والفن الراقي "،وكلنا فخر بإقامة مثل هذه الفعاليات في هذا الوقت الذي نحتفل فيه بمئوية تأسيس الدوله الأردنية.

