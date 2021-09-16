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بعد رحيل جنش .. قائمة الراحلين عن الزمالك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 10:16 م
جنش
جنش
أمل الحلفاوي


أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل حارس مرمى محمود عبد الرحيم جنش، لصفوف نادي فيوتشر إف سي، على سبيل الإعارة وذلك بداية من الموسم القادم.

قائمة الراحلين عن الزمالك 2021

وسبق جنش رحيل الكثير من لاعبي القلعة البيضاء، على رأسهم اللاعب محمد عبد السلام الذي انضم لصفوف فريق نادي الأتحاد السكندري، والدولي المغربي حميد أحداد الذي عاد لصفوف فريق نادي الرجاء المغربي.

في الوقت الذي وافق فيه كارتيرون على رحيل اللاعب محمود عبد العزيز زيزو نظرًا لعدم الحاجة الفنية لخدماته خلال الموسم القادم، وإعارة أحمد عيد لصفوف فريق نادي طلائع الجيش.

كما رحل اليوم الحارس محمد صبحي إلى فاركو على سبيل الإعارة.

وكان الزمالك قد حصل على توقيع ثلاثة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وهم عمر كمال عبد الواحد من المصري البورسعيدي ومحمود شبانة من أسوان وعودة حمدي النقاز من الترجي الرياضي التونسي.

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