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عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء طلائع الجيش بكأس السوبر

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 10:22 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الفريق التي غادرت مساء اليوم إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش. 

ظهور أكرم في قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: 

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على لقب بطولة السوبر المصري.

وخاض الفريق مباراة ودية اليوم الخميس أمام المقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، خلال مباراة المقاولون، التي تعد ثانية المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

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