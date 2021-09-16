كانت تبكي بهيستريا.. شاهد عيان يروي آخر لحظات فتاة المول المنتحرة

كشف علاء، أحد شهود العيان على واقعة انتحار "فتاة المول"، تفاصيل هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنها كانت منهارة وتبكي بصورة غير طبيعية.



وأضاف "محمود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الخميس: "أنا دخلت الكافية ولقيت الفتاة وصديقتها كانت قاعدة، وكانت منهارة وبتعيط وصديقتها بتحاول أنها تهديها لكل الطرق".



وتابع: " هي كانت منهارة، بتعيط مش عياط حد مضايق وصاحبتها كانت بتحاول تهديها أنها تشرب حاجة وأخدتها في حضنها لمدة 10 دقائق، واستمر الأمر على هذا النحو لمدة ساعة ونص حتى قامت صديقتها تجيب لها ساندوتش ولما رجعت ملقتهاش، وبعدها بربع ساعة المول كله فوجئ أنها طلعت الدور السادس ورمت نفسها، هي طلعت دور واحد لأن الكافيه في الدور الخامس، وصديقتها مكنتش معاها".



