رئيس البرلمان العراقي: السيسي يدعم أمن واستقرار العراق ورسالته تطمئن شعب العراق

أكد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم أمن واستقرار دولة العراق، موضحًا أن الرئيس السيسي قد أكد في كلمته أمس، على وحدة العراق واستقلال قرارها السياسي وسيادته، كما أن الرئيس السيسي قد طالب بعدم التدخل في الشأن الخاص لدولة العراق بشكل خاص وللدول العربية بشكل عام ويعمل على دعم العراق في كافة النواحي الأمنية والاقتصادية.

وتابع "الحلبوسي" خلال تصريحاته لموقع الفجر قائلا: ما قاله الرئيس السيسي رسالة تطمئن الشعب العراقي انه مازال موجود بين اشقائه العرب.