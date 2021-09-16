موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والطلائع وطاقم التحكيم والقنوات الناقلة

السوبر المصري ، أسدل الستار عن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز نادي الزمالك بالمسابقة، رغم محاولات الأهلي القوية في الحفاظ على اللقب.





السوبر المصري





ويترقب عشاق الكرة مباراة السوبر المصري التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره طلائع الجيش، والتي ستشهد إثارة ورغبة نم الفريقين في حصد اللقب.





مباراة السوبر المصري





ويأمل النادي الأهلي في الفوز بلقب السوبر المصري لمصالحة جماهيره العريضة، بعد خسارة الدوري المصري، رغم الإنجازات التي حقها الفريق في المرحلة الماضية، وعلى رأسها بطولتي دوري أبطال إفريقيا التاسعة والعاشرة.

موعد السوبر المصري





وتنطلق مباراة السوبر المصري يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 21 سبتمبر 2021، في تمام السابعة مساءً، على ملعب استاد الجيش بمنطقة برج العرب.





القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري





وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت مالكة حقوق البث الحصري عن نقل مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش عبر فضائيتها أون تايم سبورت 1.





طاقم تحكيم السوبر المصري





وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري بين فريق النادي الأهلي المصري ونظيره طلائع الجيش، حيث أعلن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام ، اختيار الجزائري مصطفى غربال.







