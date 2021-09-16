أسامة زكي يجهز أهلي 2007 للموسم الجديد





حقق فريق مواليد 2007 بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن أسامة زكي المدير الفني نتائج رائعة في المبايات الودية التي خاضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.





ويواصل فريق الأهلي مواليد 2007 بقيادة الكابتن أسامة زكي استعداداته القوية للموسم الجديد، من خلال خوض العديد من المبايات الودية لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل.





وخلال الأيام الماضية فاز الفريق على الإنتاج الحربي بخمسة أهداف دون د، وعلى الاتصالات بأربعة أهداف نظيفة، وعلى السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





الكابتن أسامة زكي المدير الفني للفريق يسعى من خلال هذه الوديات لتحقيق الانسجام بين اللاعبين وإعداد اللاعبين بشكل فني وبدني مميز، خصوصا وأنه يعد من أبرز مدربي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ويحظى بحب اللاعبين وثقة الإدارة.



