Advertisements

أسعار النفط مستقرة مع انحسار تهديد عاصفة في الولايات المتحدة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر

استقرت أسعار النفط الخميس 16 سبتمبر، بعد أن بلغت أعلى مستوى في عدة أسابيع في وقت سابق من اليوم في الوقت الذي ينحسر فيه تهديد الإعصار نيكولاس لإنتاج الخام في ساحل الخليج الأمريكي.

وأنهى خام برنت الجلسة مرتفعا 21 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 75.67 دولار للبرميل.

وأمس الأربعاء، لامس برنت 76.13 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 30 يوليو.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجلسة دون تغيير عند 72.61 دولار للبرميل بعد أن زاد لأعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس أمس الأربعاء.

وتمكنت شركات الطاقة في خليج المكسيك الأميركي من إعادة تشغيل خدمة خطوط الأنابيب والكهرباء سريعا بعد أن مر الإعصار نيكولاس عبر تكساس في أوائل الأسبوع الجاري، مما سمح لها بتركيز جهودها على إصلاح الأضرار الناجمة قبل أسابيع عن الإعصار أيدا.

وقفزت أسعار النفط أمس الأربعاء بدعم من بيانات كشفت انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع بمقدار 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، في الوقت الذي ما زالت فيه منشآت النفط البحرية تتعافي من تأثير أيدا.

وارتفع برنت نحو 45% منذ بداية العام الجاري، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، علاوة على بعض التعافي في الطلب من الانهيار المرتبط بالجائحة في العام الماضي.

ويتلقى النفط أيضا الدعم من ارتفاع في أسعار الكهرباء الأوروبية، والتي زادت بسبب عوامل من بينها انخفاض مخزونات الغاز وانخفاض إمدادات الغاز من روسيا بأقل من المستوى الطبيعي.

أخبار تهمك

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 22 ساعة

بعد رحيل جنش .. قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يحذر الزمالك من الكارثة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

قائمة المستبعدين من الأهلي عن كأس السوبر

منذ ساعة و 20 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

منذ ساعة

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء طلائع الجيش بكأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

11:06 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements