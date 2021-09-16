مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددا بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب كثرة الإصابات.





محمود متولي مهدد بالرحيل عن الأهلي





وكان محمود متولي مدافع الفريق، تعرض للإصابة قبل مواجهة بتروجيت الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة وانتهت بالتعادل السلبي، استعدادًا للموسم الجديد.





وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب، تعرضه لإصابة قد تبعده عن الملاعب لما يقرب من أسبوعين حتى يعود مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية.





وعاد متولي من فترة إصابة بقطع في الرباط الصليبي من الموسم الماضي، ولكنه لم يشارك في فترات طويلة بسبب تجدد الإصابات.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب بات قريب من المغادرة في الشتاء المقبل، بسبب كثرة الإصابات، وهو ما يقلل فرص مشاركته مع المدير الفني.



