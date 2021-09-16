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"شيحة": الجمهورية الجديدة حقوقية من الطراز الأول (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:10 م
المحامي عصام شيحة
المحامي عصام شيحة
كساب أحمد
قال المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقلة نوعية حضارية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف "شيحة"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الجمهورية الجديدة حقوقية من الطراز الأول وكان من المتوقع أن يرحب الحقوقين حول العالم بالاستراتيجية بعدما ألزمت الدولة نفسها بمدة ورؤية وبرناج وإطار زمني.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المهتمين رحبوا ولكن خصوم الدولة المصرية مهما قدمت الدولة سيظلون مهاجمون لما يخرج من إطار الدولة المصرية مهما كان ومهما كانت أهميته.

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المحامي عصام شيحة الجمهورية الجديدة

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