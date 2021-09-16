مستشار الرئيس: رصدنا أكثر من 191 مليون دولار لتوفير اللقاحات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مصر رصدت أكثر من 191 مليون دولار لتوفير اللقاحات على مختلف أنواعها بالتزامن مع جهود التصنيع المحلي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الخميس: "لم نعاني من أي قصور مادي أو نقص في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو الاكسجين أو الأدوية".



وأشار إلى أنه تم انطلاق أول دواء من مدينة الدواء الجديدة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تتعامل بشكل علمي ودبلوماسي لنقل ما تم في مواجهة فيروس كورونا على سفراء الاتحاد الأوروبي.



وأوضح أن مصر أجرت كل الجهود لرفع كفاءة المنظومة الصحية لمواجهة جائحة كورونا، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك توزيع عادل للقاحات ولذلك سعت الدولة إلى الحصول على اللقاحات من مصادر متعددة من جميع الأنواع المختلفة.



وأشار إلى أنه بفضل العلاقات السياسية الجيدة بين مصر والصين نجحت الدولة في توطين صناعة هذه اللقاحات، كما قامت بإعادة تأهيل فاكسيرا لإنتاج هذه اللقاحات والتي تمثل إنجاز كبير وتجهيز سلسلة تبريد سريعة تصل إلى سالب 80 من أجل استقبال لقاحات فايزر وموديرنا التي تحتاج إلى درجات تبريد منخفضة جدًا.