بمشاركة مصطفى محمد.. جالطة سراي يخطف فوزا ثمينا من لاتسيو بالدوري الأوروبي

فاز جالطة سراي التركي على لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف وعاد مارسيليا الفرنسي بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام لوكموتيف موسكو في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم بمشاركة نجمنا المصري مصطفى محمد.





وتغلب الفريق التركي على أرضه على نظيره الإيطالي بهدف أحرزه حارس المنافس توماس ستراكوشا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67 لينتزع صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.





وحصل كل من مارسيليا ولوكموتيف على نقطة بتعادلهما على ملعب الفريق الروسي بهدف لمثله.





تقدم مارسيليا بهدف من ركلة جزاء لسينيز أوندر ثم تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 89 عن طريق فوستينو أنجورين.



