"القاضي": الطلب على الجامعات الخاصة محدود

قال الدكتور سيد القاضي، رئيس جامعة بنها الأسبق، إن التعليم الخاص في مصر نسبته 13% فقط، وأن كثير من خريجي المدارس الخاصة لا يزالون يفضلون الجامعات الحكومية، بالتزامن مع اهتمام الاسر المصرية بالتعليم العالي والحرص على إلحاق أبنائهم به.



وأضاف خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن عدد الجامعات الخاصة في مصر وصل إلى 27 جامعة بواقع 200 كلية بمختلف التخصصات، مؤكدًا أن القيادة السياسية فكرت في إنشاء الجامعات الأهلية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، مضيفًا أن الطلب على الجامعات الخاصة محدود ولا تستوعب أكثر من 5% من الحاصلين على الثانوية العامة.



وأشار إلى أن أهم مشكلة تواجهة الجامعات الحكومية في مصر، ضعف الامكانيات وزيادة أعداد الطلبة، خاصةً في الكليات النظرية، موضحًا أن اقتصاد الجامعات الخاصة في مصر مبني على الكليات العلمية.