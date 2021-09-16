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ريمونتادا مثيرة تمنح بيتيس الفوز على سيلتك بالدوري الأوروبي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:12 م
ريال بيتيس
ريال بيتيس
وكالات
انتصر فريق باير ليفركوزن الألماني على فرينكفاروزي المجري اليوم الخميس بهدفين لهدف في أول لقاءات الجولة السابعة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي الذي احتضنه ملعب (باي أرينا).

وتقدم ريان ماي لفريق فرينكفاروزي (ق8)، وعادل إيزيكيل بالاسيوس الكفة لصاحب الأرض (ق37)، وأحرز فلوريان فيرتز ثاني أهداف ليفركوزن (ق69).

وفي اللقاء الآخر انتصر ريال بيتيس الإسباني على سيلتك الاسكتلندي بأربعة أهداف لثلاثة على ملعب (بينيتو فيامارين) لحساب الجولة نفسها.

وافتتح ألبيان أجيتي التسجيل لفريق سيلتك (ق15)، وأضاف جوزيب يورانوفيتش الثاني للضيف (ق27) من ركلة جزاء.

وقلص خوان ميراندا الفارق للفريق الأندلسي (ق32)، وبعدها بثلاث دقائق عادل خوان ميجيل لوبيز الكفة في (ق35).

وأحرز بورخا إجليسياس ثالث أهداف ريال بيتيس (ق51) وأضاف لوبيز الرابع (ق53)، وقلص أنتوني رالستون الفارق بهدف ثالث لسيلتك (ق87).

وبانتصار ليفركوزن رفع رصيده إلى 3 نقاط محتلاً وصافة ترتيب المجموعة السابعة، وبفارق الأهداف عن المتصدر ريال بيتيس.

وفي المجموعة الثامنة انتصر وست هام يونايتد الإنجليزي على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب (ماكسيمير ستاديون).

وافتتح التسجيل لوست هام ميشيل أنطونيو (ق22)، وأضاف ديكلان رايس الثاني لفريقه (ق50).

وفي اللقاء الثاني لحساب المجموعة نفسها خطف كي آر سي جينك البلجيكي انتصاراً صعباً من رابيد فيينا النمساوي في مباراة احتضنها ملعب (أليانز ستاديوم)، وجاء هدف جينك الوحيد (ق90) من زمن المباراة.

وبانتصار وست هام تصدر ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما احتل جينك المركز الثاني بفارق الأهداف.

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سيلتك ريال بيتيس الدوري الاوروبي اخبار ريال بيتيس

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