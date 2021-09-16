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طاقم أول فيلم روسي يصور في الفضاء الخارجي يستعد للانطلاق

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر

قال صانعو فيلم روسي الخميس 16 سبتمبر إن من المقرر أن يتوجه طاقم روسي يضم رائدي فضاء واثنين من المتخصصين في السينما إلى محطة الفضاء الدولية أوائل الشهر المقبل من أجل تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي.

ومن المقرر انطلاق الطاقم على متن مركبة سويوز 19MS في الخامس من أكتوبر لكي تقلهم إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كيلومترا.

ويأتي انطلاق هذا الطاقم بعد أسابيع فقط من إطلاق أول طاقم كامل من المدنيين إلى الفضاء على متن صاروخ وكبسولة طورتها شركة SpaceX، الأمر الذي يضيف عنصرا للمنافسة المستمرة منذ عقود في مجال رحلات الفضاء بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال الممثل والمخرج كليم شيبينكو في مؤتمر صحفي قبل مغادرة طاقم الفيلم إلى قاعدة بايكونور الفضائية في قازاخستان "هذا الفيلم يدور حول قصة شخص عادي... طبيب لا علاقة له باستكشاف الفضاء ولم يفكر مطلقا في ذلك، ويُعرض عليه السفر إلى محطة الفضاء الدولية... وإنقاذ حياة رائد فضاء".

وسيظهر رائدا الفضاء المحترفان في الطاقم أيضا في الفيلم.

وقال رائد الفضاء القائد أنطون شكابليروف "لن أمثل دور البطولة فيه لكني ما زلت بحاجة لمعرفة كيفية إنتاج فيلم في مكان غير عادي كالفضاء الخارجي".

وقالت الممثلة يوليا بيريسيلد إنها تعلمت كيف تعمل فنانة تجميل ومصممة أزياء لنفسها.

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