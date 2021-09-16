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ثنائية أوسيمين. ليستر سيتي يسقط أمام نابولي في الدوري الأوروبي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:16 م
نابولي وليستر سيتي
نابولي وليستر سيتي
وكالات
أحرز النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، هدفين قاد بهما فريقه لقلب تأخره صفر - 2 أمام مضيفه ليستر سيتي، إلى التعادل 2 - 2 في الوقت القاتل يوم الخميس في بداية مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ليستر بهدفين حملا توقيع الإسباني آيوزي بيريز وهارفي بارنيس في الدقيقتين التاسعة و64 على الترتيب، قبل أن ينتفض أوسيمين ويحرز هدفي نابولي في الدقيقتين 69 و87.

وأنهى ليستر المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه النيجيري ويلفرد نديدي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.

وبذلك، تقاسم ليستر ونابولي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف ليغيا وارسو البولندي (المتصدر)، الذي انتصر 1 - صفر على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي يوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة.

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نابولي ليستر ونابولي ليستر سيتي رياضة اوسيمين الدوري الاوروبي

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