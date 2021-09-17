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كريم أسامة وحليمة بولند يقدمان مهرجان EGY Fashion 6.. الخميس المقبل

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
كريم أسامة وحليمة بولند
كريم أسامة وحليمة بولند
مي مرسي

يقدم الفنان والإعلامي كريم أسامة والإعلامية الكويتية حليمة بولند، حفل مهرجان EGY Fashion بموسمه السادس، المقرر إقامته، يوم الخميس الموافق ٢٣ الشهر الجارى، وذلك بإحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة.


ويشهد الحفل حضور مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة.


ومن المقرر أن يشارك فى الحفل مصممو الأزياء، ومن السعودية يتواجد سناء أبو حجر، نشوى علي، منيرة المالكي، مصممة الأزياء المغربية سميرة الإبراهيمي، مصممة الأزياء الفنلندية جيجى منيب، مصممة الأزياء السودانية هبة البشير، مصممة الأزياء الفلسطنية امتياز أبو عواد، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر، مصممة الأزياء المصرية مادونا عادل، مصمم الأزياء المصرى ضياء مزيد، مصمم الأزياء السورى محمد دمشقى، مصممة الأزياء المصرية هبه اشيك، خبيرة التجميل السعودية صابرين الجهنى، خبيرة التجميل فاطمة الجهنى، مصففة الشعر أمل العماري، خبيرة التجميل هنوشه إستايل.

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