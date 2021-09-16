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محاولة انتحار وتعذيب.. مفاجآت بواقعة تمزيق جسد سيدة بالهرم

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:25 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
مفاجآت صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة في واقعة اتهام أربعيني بتعذيب زوجته وقتلها مهشمة الرأس وممزقة الجسد بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

وبينت التحريات أن المتهم "محمد" يبلغ من العمر 40 سنة، وشهرته "سرينة" سبق اتهامه في قضايا مخدرات، اعتاد الاعتداء بالضرب على زوجته.

سوء معاملة الأربعيني لأم أطفاله الثلاثة لم تتغير حتى أنها منذ أشهر قليلة قفزت من شرفة الشقة؛ هربا من سوء معاملته لها.

في تلك المرة، ألقى رجال المباحث القبض على الزوج لاتهامه بإلقاء زوجته التي كانت تتلقى العلاج حينها بالمستشفى قبل أن تكشف التحريات وأقوالها سلامة موقفه القانوني وتم إخلاء سبيله.

اليوم الخميس، أنهى المتهم حياة زوجته بـ14 طعنة متفرقة بالجسم مستخدما سلاح أبيض فضلا عن تهشيم رأسها بآلة حادة سقطت على إثرها جثة هامدة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم صاحب السجل الحافل بالاجرام بعد هروبه من مسرح الجريمة.

ونفت مصادر أمنية مسؤولة ما تناقله البعض حول ضبطه واعترافه بجريمته.. موكدة "لسه هربان"، وطالبت المصادر وسائل الإعلام كافة بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار.

الكلمات المفتاحية

مسرح جريمة تعذيب انتحار الهرم

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