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رئيس البرلمان العراقي يكشف للفجر تفاصيل دعم "السيسي" و"العسومي"ويطالب بدعم الدول العربية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
- ليس للعراق الا محيطها العربي وليس للمحيط العربي الا العراق

- الرئيس "السيسي" يبعث برسالة تطمئن شعل العراق ويدعم أمن واستقرار البلاد

- "العسومي" وحد الكلمة العربية من خلال أعضائه كممثلين الدول العربية


عقب محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، على ما يقال حول إنخراط العراق في المنظومة العربية، قائلا:" وجود العراق في المنظومة العربية هو أمر طبيعي ولكن الغريب هو عدم وجود العراق في المنظومة العربية، فالثابت هو وجود والإخراط وليس العكس"، مشيرًا الي أن زيارة حكام وقيادات الدول العربية هو دعم للاستقرار العراق وأمنها.

وعن السؤال حول الرسالة التي يبعث بها من القاهرة

وأوضح "الحلبوسي" أنه يريد أن يقول بأن العراق سد منيع للأمة العربية وكلما كان السد قوي كلما شعر الأشقاء العرب بالاستقرار والأمن والأمان فالعراق ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.
 
وطالب رئيس البرلمان العراقي، خلال حواره مع موقع الفجر، الدول العربي بمساعدة العراق للعودة لمسارها الطبيعي في الريادة مع باقي الدول العربية، مشددًا على أن العراق تتعافي من الإرهاب وتسير على وتيره إيجابية، ولكن يحتاج لان يكون هناك دور للأشقاء العرب في مساعدة العراق لكي ينعكس هذا على كافة شعوبنا العربية من ناحية الأمن والإقتصاد والثوابت المشتركة مع الأشقاء العرب فليس للعراق الا المحيط العربي وليس للمحيط العربي الا أن يكون العراق سيدًا وأن يتمتع بالإستقلاليه التامة ومنع الجميع من التدخل في شئون العراق الداخلية وحفظ حدودها.

وعن سؤاله بشأن دعم البرلمان العربي للعراق

وشدد "الحلبوسي" على أن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عمل على جمع الكلمة العربية كممثليين للدول العربية ودعم القضايا المركزية العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص، موضحًا أنه قد تم الإتفاق مع العسومي على أن يكون هناك جلسات للبرلمان العربي بالعاصمة العراقية بغداد لدعم العراق.

وعن دعم الدولة المصرية

وأكد رئيس البرلمان العراقي على أن الدولة المصرية تدعم أمن وإستقرار العراق بشكل واضح مشيرا الي ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول وحدة العراق واستقلال قرارها السياسي وسيادته، كما أن الرئيس السيسي قد طالب بعدم التدخل في الشأن الخاص لدولة العراق بشكل خاص وللدول العربية بشكل عام ويعمل على دعم العراق في كافة النواحي الأمنية والاقتصادية.
 
وتابع "االحلبوسي"قائلا: ما قاله الرئيس السيسي رسالة تطمئن الشعب العراقي انه مازال موجود بين اشقائه العرب.

الكلمات المفتاحية

محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي دعم الدولة المصرية للعراق البرلمان العراقي آلفجر

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