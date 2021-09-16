"هيكل عظمي ورحلة لمطروح".. كيف نفذ أربعيني الهرم جريمته ومزق جسد زوجته بـ 14 طعنة؟

مفاجآت من العيار الثقيل كشفتها معاينة الطب الشرعي لجثمان ربة منزل مزقها زوجها بـ14 طعنة متفرقة بالجسم وضربة بالرأس داخل شقتهما بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.



معاينة جثمان القتيلة أثبتت وجود آثار تعذيب بجسدها عبارة عن جروح قطعية بسلاح أبيض "مطواة"؛ بسبب تكرار ضرب المتهم لها.



وبينت المعاينة أن الجثة عبارة عن هيكل عظمي الأمر الذي أرجعته التحريات والمعاينة إلى أن الجاني منع عنها الطعام خلال الفترة الأخيرة.



جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الجريمة لم تكن صدفة وبدون قصد بل كانت مرتبة.



المتهم صاحب الـ40 سنة أرسل أطفاله الثلاثة للمكوث رفقة جدتهم بمحافظة مطروح لإنجاز جريمته الشنيعة دون شاهد أو دليل.



وتطارد مأموريات الأمن المتهم بأماكن تردده، فضلا عن تتبع خط سيرة والقبض عليه.