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مؤشر ستاندرد اند بورز يقلص خسائره أثر مبيعات تجزئة قوية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض طفيف اليوم الخميس، ليقلص خسائره في أواخر الجلسة بعد أن أكدت بيانات قوية على نحو غير متوقع لمبيعات التجزئة متانة تعافي الاقتصاد الأميركي.

وظلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة معظم الجلسة منخفضة إذ أدى ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأميركية لفرض ضغوط على أسهم التكنولوجيا التي تقود السوق، فيما ضغط صعود الدولار على شركات التصدير.

وساهم سهم أمازون.كوم، الذي يلقى الدعم من مشتريات قوية عبر الإنترنت في بيانات مبيعات التجزئة، في دفع المؤشر ناسداك المجمع إلى الارتفاع.

وكان قطاعا النقل والرقائق متناهية الصغر اللذان تأثرا بالاقتصاد من بين القطاعات التي سجلت أداء متفوقا.

وهوت أسهم الطاقة بعد أن تراجعت أسعار الخام عن صعود سجلته أمس الأربعاء إذ انحسرت التهديدات التي يشكلها الإعصار نيكولاس على خليج المكسيك الأميركي.

وتلقت بعض الشركات دفعة من بيانات مبيعات التجزئة.

وتقدم سهم فورد موتورز بعد أن أعلنت الشركة خططا لتعزيز إنتاج سياراتها الكهربائية نصف النقل طراز إف-150.

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