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الكشف عن ملعب مباراة مصر وليبيا في تصفيات المونديال

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:29 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علي نبوي
أعلن وائل جمعة مدير منتخب مصر، الملعب الذي سيحتضن مباراة الفراعنة المقبلة أمام ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وقال جمعة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"مباراة ليبيا ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية وهذا كلام نهائي".

واضاف :"سنخوض مباراة ودية يوم 30 سبتمبر الجاري أمام ليبيريا في إطار التحضير لمواجهة ليبيا".

وأشار :"سيتم إعلان أسماء اللاعبين يوم 26 سبتمبر الجاري على أن يبدأ المعسكر يوم 28 من الشهر ذاته".

وأوضح :"هناك فرصة لانضمام عمر مرموش لاعب شتوتجارت في معسكر منتخب مصر وتحدثنا مع كيروش عنه".

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