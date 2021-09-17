Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-9-2021.. المعدن الأصفر يفقد 9 جنيهات بالمستهل

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا بلغت قيمته نحو 9 جنيهات على مختلف أسعار الأعيرة. 

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 773 جنيهًا، وعيار 18 نحو 662.5 جنيهًا، وعيار 24 نحو 883.5 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6184 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

انخفضت أسعار الذهب، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1785.13 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1787.40 دولار للأونصة.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في 21 و22 سبتمبر أيلول وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءا من هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.59 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2024.51 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.81 دولار للأونصة.

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

منذ ساعة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد رحيل جنش .. قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قائمة المستبعدين من الأهلي عن كأس السوبر

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء طلائع الجيش بكأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحذر الزمالك من الكارثة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأحد المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-9-2020.. 9 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-9-2020.. تذبذب تراجعي المعدن الأصفر

بعد الانخفاض.. تعرف على مصير أسعار الذهب الأيام المقبلة (فيديو)

انخفاض أسعار الذهب اليوم 23 سبتمبر.. المعدن الأصفر يواصل انهياره

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-1-2021.. تراجع طفيف بالمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-7-2021.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

11:06 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements