أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-9-2021.. المعدن الأصفر يفقد 9 جنيهات بالمستهل

شهدت أسعار الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا بلغت قيمته نحو 9 جنيهات على مختلف أسعار الأعيرة.





وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 773 جنيهًا، وعيار 18 نحو 662.5 جنيهًا، وعيار 24 نحو 883.5 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6184 جنيها.









أسعار الذهب عالميًا:



