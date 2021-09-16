"شاهد الهدف ومات بعدها".. نجم مان سيتي يكشف عن وفاة والده

كشف مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الهولندي ناثان أكي، عن وفاة والده بعد لحظات من مشاهدته له يسجل هدفاً في شباك لايبزغ الألماني، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أكي افتتح التسجيل لسيتي الذي بدأ مشواره في دور المجموعات بالمسابقة، بالفوز بنتيجة كبيرة على لايبزغ الألماني 6-3 في ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية.





وتم إشراك أكي من بداية المباراة في قلب دفاع مانشستر سيتي بعد غياب الثنائي الدفاعي ايميريك لابورت وجون ستونز بسبب الإصابة.





وذكر أكي (26 عاماً) في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن المباراة أمام لايبزغ كانت واحدة من آخر الأشياء التي رأها والده المريض منذ فترة طويلة.





وكتب أكي على إنستغرام: "الأسابيع الأخيرة كانت الأصعب في حياتي، كان والدي مريضاً بشدة، ولم يكن هناك حلول طبية ممكنة، كنت محظوظاً لأنني تلقيت الدعم من خطيبتي وعائلتي وأًصدقائي".





وأضاف: "أمس وبعد وقت صعب سجلت هدفي الأول في دوري أبطال أوروبا، بعد دقائق قليلة توفي أبي في سلام، وكان بجانبه والدتي وشقيقي".





واختتم اللاعب الهولندي: "ربما كانت مشاهدته لي ألعب تجعله فخوراً وسعيداً، أنا أعلم أنك دائماً معي وستبقى دائماً في قلبي، وكان هذا من أجلك يا أبي".



