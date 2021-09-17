رئيس لجنة مكافحة كورونا: تطبيق على الهواتف الذكية للكشف عن متلقي اللقاح قريبًا (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اللقاح هو طوق الأمان ليتجنب العالم كله "ليفل الوحش" لفيروس كورونا بعد الانتشار السريع لسلالة دلتا على مستوى العالم.



وقال "حسني" في اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الخميس: "لابد أن نكسر دائرة الفيروس لأنه خارج خلية الجسم لا ينشط وهذا بكسر دورة حياة الفيروس".



وأضاف "لابد من التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الماسك والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتلقي اللقاح، وأصبح تلقيه إلزامًا وليس رفاهية من أجل الدخول للمطعم أو النادي أو الشغل، وقريبًا سيكون هناك تطبيقات على المحمول من أجل الكشف عن تلقي اللقاح ووزارة الصحة تعمل عليها وستظهر خلال من أسبوع إلى أسبوعين".



وأكد أن اللقاح يمنع الأعراض الشديدة للمرض والوفاة بنسبة 99%، لافتًا إلى أن اللقاحات المعتمدة على التقنية القديمة في التصنيع تعطي مناعة من 9 إلى 12 شهر بعكس لقاح فايزر أو موديرنا الذي يستمر لستة أشهر ولذلك انتشرت دعوات الحصول على جرعة تنشيطية.

