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نقيب الصيادلة بالشرقية: "الروتين" سبب وفاة إسراء.. ونطالب بالتحقيق (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
حمل الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، الروتين وقوانين العمل واللوائح التنفيذية البائدة مسئولية وفاة الصيدلانية إسراء سامي إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال "أبو الفتوح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم إن إسراء كانت تعمل في مستشفى الجلدية والجذام وكانت شخصية محترمة جدًا.

وأضاف "إسراء من الشباب المتميز علميًا ومهنيًا وخلقيًا حاصلة على برج أمريكي وزمالة في الصيدلة الأمريكية وشخصية لا تعوض".

وتابع "الروتين سبب في تأخير حصولها على إجازة على الرغم من أنها كانت حامل وكان من حقها وفقًا لما أقرته الدولة في ظل الجائحة من الحصول على إجازة".

واستطرد "طلبت مرة واتنين الحصول على إجازة وكان كل مرة تتأخر بسبب ورق مطلوب وروتين، ولذلك طلبنا بفتح تحقيق وعمل لجنة تقصي حقائق وكتابة تقرير كامل عما حدث ومطالبة الجهات المعنية بموافاتنا بما حدث".

الكلمات المفتاحية

وفاة اسراء نقابة الصيادلة بوابة الفجر آلفجر

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