عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 مواسم

جدد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده رسميًا مع النادي الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة.





وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن عمرو السولية وقع على عقود التجديد للنادي الأحمر بعد الجلسة التي جمعته بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر.





وأضاف المصدر بأن ملف تجديد عمرو السولية مع النادي الأهلي انتهى واللاعب مستمر مع النادي لـ3 مواسم مقبلة بالإضافة للموسم المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.



