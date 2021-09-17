Advertisements

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 مواسم

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
جدد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده رسميًا مع النادي الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن عمرو السولية وقع على عقود التجديد للنادي الأحمر بعد الجلسة التي جمعته بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر.

وأضاف المصدر بأن ملف تجديد عمرو السولية مع النادي الأهلي انتهى واللاعب مستمر مع النادي لـ3 مواسم مقبلة بالإضافة للموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم  الثلاثاء المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

الكلمات المفتاحية

عمرو السولية تجديد عقد لاعب الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 13 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

قائمة المستبعدين من الأهلي عن كأس السوبر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 مريضا بكورونا

منذ 35 دقيقة

لماذا صرخ جوارديولا في وجه رياض محرز؟

منذ ساعة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء طلائع الجيش بكأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 11 ساعة

وائل جمعة يكشف عن رسالة "صلاح" بعد توليه مهمة مدير المنتخب

منذ ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد لـ"وليد أزارو"

عاجل- الأهلي يجدد تعاقده مع مروان محسن لـ 3 مواسم

الأهلي يحسم مصير عقد مروان محسن الجديد

عاجل.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد نجمي الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

12:36 ص

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements