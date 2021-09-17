تفاصيل لقاء رئيس الوزراء المصري برئيس البرلمان العراقي

التقى محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، برئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.





وبحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، حيث ثمَّن سيادته موقف مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا في دعم العراق وتمتين علاقاتها السياسية والاقتصادية، وموقفها الثابت برفض التدخل في شؤون العراق الداخلية، وأضاف أن الركائز المتينة بين البلدين هي التي أثمرت هذا التعاون والتنسيق.





كما أشار "الحلبوسي" إلى أن مجلس النواب العراقي حريص على دعم التعاون، والسعي إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين، داعيًا إلى متابعة التشريعات من كلا الجانبين، لتسهيل تنفيذ الاتفاقات ومخرجات القمة الثلاثية.



