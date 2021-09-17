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تفاصيل لقاء رئيس الوزراء المصري برئيس البرلمان العراقي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
التقى محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، برئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.

وبحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، حيث ثمَّن سيادته موقف مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا في دعم العراق وتمتين علاقاتها السياسية والاقتصادية، وموقفها الثابت برفض التدخل في شؤون العراق الداخلية، وأضاف أن الركائز المتينة بين البلدين هي التي أثمرت هذا التعاون والتنسيق.

كما أشار "الحلبوسي" إلى أن مجلس النواب العراقي حريص على دعم التعاون، والسعي إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين، داعيًا إلى متابعة التشريعات من كلا الجانبين، لتسهيل تنفيذ الاتفاقات ومخرجات القمة الثلاثية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري على دعم بلاده الكامل في تطوير علاقاتها مع العراق وفي جميع المجالات، مشيرًا إلى أن علاقات القاهرة مع بغداد مبنية على التفاهم المشترك، مضيفًا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر تقدمان الشكر والامتنان لمجلس النواب العراقي على دعمه للمشروعات الإنمائية المقرر تنفيذها في العراق وتفعيل التعاون الثنائي.

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مصر والعراق رئيس الوزراء بوابة الفجر آلفجر

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