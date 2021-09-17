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باريس يطالب بحماية ميسي من التدخلات العنيفة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
ميسي
ميسي
وكالات
دعا البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى حماية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من العنف في المباريات، حفاظا على متعة كرة القدم.

وصرح ليوناردو عبر شبكة "كانال بلس": "شعرت بالرعب عندما رأيت التدخل العنيف ضد ميسي في مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وأشعر بنفس الخوف في الدوري الفرنسي، بصراحة، أطلب اهتماما خاصا بالأمر".

وأضاف: "في أول ظهور لميسي مع باريس في 20 دقيقة بمباراة ريمس، أتفهم تماما أنها كانت لحظة من الصعب التعامل معها، فالحكام بشر، ومن وقت لآخر سيقولون لأنفسهم لن أطلق صافرتي من أجل ميسي أو نيمار أو مبابي، لإظهار حرصي عليهم".

 وتابع: "لا أطلب ذلك، ولا نريد معاملة استثنائية، بل نطلب تطبيق لائحة محددة، لأنها ستكون مهمة للغاية، يجب أن نحمي النجوم، لابد أن نحمي جميع اللاعبين، حفاظا على متعة كرة القدم".

 يذكر أن ليونيل ميسي (34 عاما) انضم لصفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقده بسبب مشاكل مالية.

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