تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العراقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.





وأكد "الحلبوسي" على أهمية التواصل والحوار وتعزيز العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، وتعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية.



