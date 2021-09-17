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تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العراقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد "الحلبوسي" على أهمية التواصل والحوار وتعزيز العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، وتعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية.

وأعرب الأمين العام عن ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدمٍ على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربي واعتماده نهجًا بنَّاءً في لغة الحوار، لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء، مؤكدًا استعداد الجامعة العربية لدعم العملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين من الأمانة العامة، مشددًا على أن الجامعة العربية ستقف دائمًا مع العراق وشعبه، وتحرص على مواكبته في جميع المحطات الهامة، على صعيد تعزيز أمنه واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية، وتحقيق طموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار.

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