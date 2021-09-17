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وائل جمعة يكشف عن رسالة "صلاح" بعد توليه مهمة مدير المنتخب

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
قال وائل جمعة مدير منتخب مصر، إن هناك محاولات في الفترة الحالية من أجل تواجد محمد صلاح في معسكر الفراعنة المقبل لخوض مباراة ليبيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية  :"محمد صلاح تواصل معي بعد تولي مهمة مدير منتخب مصر وهنأني على المنصب وتمنى لي التوفيق".

وأشار :"نتمنى أن نستفيد من محمد صلاح أكثر استفادة وكيروش يسعى لتحقيق ذلك".

وعن موقف الجهاز الفني من مصطفى محمد قال :"لم نتحدث في موضوع مصطفى محمد فكيروش لا يعرف أسماء اللاعيبة وسيحصل على فكرة من خلال شرائط الفيديوهات التي سيشاهدها".

وأوضح :"- جمعنا لقاء مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطالبنا بضرورة تواجد الجماهير في مباراة ليبيا المقبلة".

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