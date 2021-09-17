أول تعليق من حسين لبيب على عودة النقاز للزمالك

علق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة عودة حمدي النقاز، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان الزمالك أعلن عن عودة حمدي النقاز، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي لقي هجومًا كبيرًا.





وأكد لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن اللجنة الحالية تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع كل من له علاقة بالرياضة، الوزارة، الكيانات، وكافة الأندية الرياضية في مصر.





وأشار إلى أن الزمالك قدم موسمًا استثنائيًا، في كافة الألعاب الجماعية، وحصل على 6 بطولات من أصل 8 لعبها هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي توجه للجنة بسبب عودة النقاز تشعره بأن المجلس لم يحصد أي بطولة هذا الموسم.





وتابع، " لم أتعامل مع هذه الانتقادات بشكل شخصي، ومن حق الجميع الانتقاد، حتى قناة الزمالك من حقها تنتقد، ولكن هناك بعض الإعلاميين موجهين ضد مصلحة نادي الزمالك".



