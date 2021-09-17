Advertisements

أول تعليق من حسين لبيب على عودة النقاز للزمالك

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:11 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
أمل الحلفاوي
علق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة عودة حمدي النقاز، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك أعلن عن عودة حمدي النقاز، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي لقي هجومًا كبيرًا.

وأكد لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن اللجنة الحالية تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع كل من له علاقة بالرياضة، الوزارة، الكيانات، وكافة الأندية الرياضية في مصر.

وأشار إلى أن الزمالك قدم موسمًا استثنائيًا، في كافة الألعاب الجماعية، وحصل على 6 بطولات من أصل 8 لعبها هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي توجه للجنة بسبب عودة النقاز تشعره بأن المجلس لم يحصد أي بطولة هذا الموسم.

وتابع، " لم أتعامل مع هذه الانتقادات بشكل شخصي، ومن حق الجميع الانتقاد، حتى قناة الزمالك من حقها تنتقد، ولكن هناك بعض الإعلاميين موجهين ضد مصلحة نادي الزمالك".

الكلمات المفتاحية

فترة الأنتقالات الصيفية عودة حمدي النقاز رياضة حسين لبيب اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 مريضا بكورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء طلائع الجيش بكأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ ساعة

قائمة المستبعدين من الأهلي عن كأس السوبر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي مهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

وائل جمعة يكشف عن رسالة "صلاح" بعد توليه مهمة مدير المنتخب

منذ ساعة

إعادة التحقيق في قضية أحداث نهائي دوري الأبطال 2017

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا صرخ جوارديولا في وجه رياض محرز؟

منذ ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:49 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

12:36 ص

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

06:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements