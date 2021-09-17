نجل فؤاد المهندس: والدي كان طيب وحنين وصارم عند ارتكاب أي خطأ (فيديو)

قال محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، إن والده قدم الكثير من الأعمال الفنية بالحب سواء مسلسلات أو أفلام أو مسرحيات، وترك ثروة من الفن الراقي، مضيفًا أن والده الفنان الكبير فؤاد المهندس كان أجمل أب في الدنيا على حد تعبيره0.

وتابع "المهندس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، المذاع على الفض

ائية "الأولى"، مساء الخميس،: "كان حنين، وطيب وغير متكبر، ودمعته سابقاه، وصارم في حال ارتكاب أي فعل خطأ"



ولفت إلى أن والده كان دائمًا يغضب منه عندما يطلب منه ولي امره في المدرسة بسبب شقاوته،، معقبًا: "أنا كنت شقي ولعبي، وكان بيضربي في الابتدائي، ولما كان بزعل كان صوته بيخلينا تحت الكنب، والسراير".

