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رئيس الوزراء العراقي يثمن دور شيخ الأزهر في توحيد المسلمين (صور)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
ألتقي فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، برئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، حيث ثمَّن دور فضيلة شيخ الأزهر الشريف، الفاعل في ترسيخ وحدة المسلمين على مختلف أطيافهم، وسعيه الحثيث في تعميق حوار الأديان ولغة الاعتدال ونبذ التطرف في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية الزيارة المقررة لفضيلة شيخ الأزهر إلى العراق في نوفمبر المقبل.

وقال شيخ الأزهر، إن "الأزهر وطلابه وشيوخه تربطهم علاقة وثيقة بالعراق هي علاقة الأخوة والعروبة والإسلام والعلم، وسيرة علماء العراق الأفذاذ موجودة في كل مناهجنا ومحاضراتنا نظرًا لجهودهم العلمية وما قدموه في خدمة علوم الدين واللغة العربية".

وعبَّر شيخ الأزهر عن تقديره لشعب العراق، وأنه يتطلع لزيارته ويتوق لرؤية بلدٍ ومدنٍ لطالما تعلق بفكر شيوخها وعلمائها وجهودهم في خدمة العلم والدعوة، وأنه يهتم بتوسيع برنامج زيارته للعراق بحيث يشمل اللقاء مختلف طوائف الشعب ومعالم العراق التاريخية مؤكدًا على أن وحدة الأمة وتلاحمها مقصد من مقاصد الإسلام وليس أمامنا إلا هذا الطريق من أجل الأمن والاستقرار والرخاء. 

وفي ختام الزيارة أهدى شيخ الأزهر للوفد العراقي درع ذاكرة الأزهر تعبيرًا عن العلاقات الأخوية، فيما أهدى رئيسُ مجلس النواب العراقي إليه درعَ ملوية سامراء ومعالم بغداد الدينية والحضارية.
رئيس الوزراء العراقي يثمن دور شيخ الأزهر في توحيد المسلمين (صور)
رئيس الوزراء العراقي يثمن دور شيخ الأزهر في توحيد المسلمين (صور)
رئيس الوزراء العراقي يثمن دور شيخ الأزهر في توحيد المسلمين (صور)
رئيس الوزراء العراقي يثمن دور شيخ الأزهر في توحيد المسلمين (صور)

الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر رئيس الوزراء العراقي أحمد الطيب

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