هاني شاكر: "لو حد كلمني عن بطولة مسلسل هوافق علطول"







صرح المطرب هانى شاكر، خلال استضافته هو والنجم مدحت صالح مع الفنان أمير كرارة، بأنه يتمنى أن يخوض تجربة التمثيل؛ معبرة عن ذلك قائلاً : لو حد كلمنى على مسلسل هوافق على طول ونفسى أعمل مسلسل بس حاجة تبقى أعرف أعملها والناس تصدقنى فيها .



وتابع: "مش لازم دور مطرب.. مجاليش اى عرض مؤخراً باستثناء فكرة عملهالى أيمن سلامة من فترة وعجبتنى ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ".



وكان قد بدأ الجزء الثانى من حلقة النجمين هانى شاكر ومدحت صالح في برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، بغناء هانى شاكر 3 أغانى مع الفرقة الموسيقية وهم "شاور"، ولحقها بأغنية "تسلم لى عيونه"والأغنية الثالثة "بحبك أنا".