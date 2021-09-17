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فيفي عبده: "اخواتي قالولي إني السبب في وفاة والدتي وكنت هتجنن"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:17 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
ولاء عبد الناصر


حلت الفنانة فيفى عبده، ضيفة في برنامج "السيرة تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده عن حياتها الشخصية.


وقالت فيفي عبده "طلعت أمى للحج، بس مكنتش أقدر وقتها أطلعها طيران عشان مش معايا فلوس فحجزت لها عن طريق المركب، ولقيت والدى داخل عليا يقولى كده هان عليكى أمك تروح الحج وأنا لا، فقلتله ازاى أنا محضرة لك الحج أنت وأمى وانا وقتها مكنش معايا أي فلوس، وفرح جدا لما قلتله كده.

وتابعت: "سبحان الله ربنا بعتلى رزق عشان الاثنين يسافروا وجالى شغل مع ناس كانت بتعمل حفلات مع عبد الحليم حافظ ومطربين آخرين، ولما راحوا الحج والدى تعب، ولما رجع مصر مات قبل ما يتم 40 يوما من الحج.

واختتمت حديثها بذكري وفاة والدتها قائلة: "والدتى كانت قاعدة معايا وفى مرة كانت رايحة تزور أخواتى وفاجأة تعبت وطلع عندها جلطة في المخ 5 سم، وحد من اخواتى قالولى إن أنا السبب".

وتابعت " وأنا وقتها هاتجنن لأن انا عمرى ما زعلت أمى، والجلطة اتسببت في مشكلة باللسان مش هتعرف تتكلم، وأنا هموت وتتكلم عشان أعرف أنا عملت ايه، والصبح الدكتور لما جه وبيقول صباح الخير راحت والدتى اللى رد عليه، ووقتها حمدت ربنا لأن عرفت أنها راضية عنى وفضلت 9 سنين بعد الجلطة عايشة وكانت بتندهلى وتقولى "ماما".

الكلمات المفتاحية

وفاء كيلاني فيفي عبده فنانة راقصة استعراضية السيرة

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